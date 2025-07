Dalai Lama erhält Nachfolger

Der 14. Dalai Lama wird einen Nachfolger erhalten. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Dalai Lama bestätigt Fortführung seiner Institution nach seinem Tod

Exil-Tibeter befürchten chinesische Kontrolle über den Nachfolger

Tenzin Gyatso ist die 14. Reinkarnation des Dalai Lama

Wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag hat der Dalai Lama bekannt gegeben, dass es eine Nachfolge geben wird. Die Institution werde mit dem zukünftigen 15. Dalai Lama fortbestehen. Lange war spekuliert worden, dass Tenzin Gyatso der letzte Dalai Lama sein könnte.

Er sei in den vergangenen Jahren von zahlreichen Menschen in Tibet, Tibetern im Exil sowie Buddhisten aus der gesamten Himalaya-Region und weiteren Ländern eindringlich darum gebeten worden, «dass die Institution des Dalai Lama fortgeführt wird», sagte der Friedensnobelpreisträger in einer am Mittwoch bei einer religiösen Konferenz veröffentlichten Videobotschaft. «In Übereinstimmung mit all diesen Anfragen bestätige ich, dass die Institution des Dalai Lama fortgeführt wird», betonte er laut der offiziellen Übersetzung.

Einfluss von China

Viele Exil-Tibeter befürchten, dass China einen Nachfolger für den Dalai Lama ernennen könnte, um die Kontrolle Pekings über Tibet zu stärken. Das geistliche Oberhaupt und tausende andere Tibeter leben seit der Niederschlagung ihres Aufstands gegen die chinesische Herrschaft 1959 im Exil in Indien. China bezeichnet den Dalai Lama als «Separatisten». Er hingegen sieht sich als «einfachen buddhistischen Mönch».

Weltweit wird der Dalai Lama als friedlicher Verfechter der Freiheit Tibets geachtet. Politisch hat er offiziell keine Macht mehr. Er übergab diese 2011 an eine Exilregierung, die von rund 130'000 Tibetern weltweit gewählt wurde und ihren Sitz im Norden Indiens in einem Vorort von Dharamsala hat.