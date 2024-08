Der 14. Dalai Lama hält sich für ein paar Tage in der Schweiz auf: Hunderte Tibeterinnen und Tibeter haben am Freitag den obersten Repräsentanten der tibetischen Buddhisten bei seiner Ankunft in einem Flughafenhotel in Opfikon ZH empfangen.

1/4 Mit einer kleinen Willkommenszeremonie wird der 14. Dalai Lama vor dem Hoteleingang empfangen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Entlang der Zufahrt zum Hilton Zurich Airport war das Trottoir am Freitagnachmittag mit Bändern und Gittern abgesperrt worden. Bereits lange vor der erwarteten Ankunft des Dalai Lamas um 17.30 Uhr reihten sich dahinter mit jedem Bus oder jedem Zug, der in der Nähe hielt, mehr Personen ein.

Einige waren in traditionellen Gewändern erschienen, andere brachten Blumen, Räucherstäbchen oder tibetische Flaggen mit. Und alle warteten gespannt auf den Dalai Lama. Als dieser dann, von einer Polizeieskorte begleitet, um 19.15 Uhr eintraf, reckten alle still die Köpfe und filmten mit ihren Mobiltelefonen.

Der 89-Jährige stieg direkt vor dem Hoteleingang aus, wo er mit traditionellen Gesängen und ein paar kurzen Willkommensritualen begrüsst wurde. Der Dalai Lama lächelte und wechselte ein paar Worte mit Umstehenden. Er zog sich daraufhin nach fünf Minuten langsam und gestützt von Begleitern ins Hotel zurück.

Der Dalai Lama hält sich bis Montag in der Schweiz auf. Am Sonntag tritt er an einem Anlass im Hallenstadion auf. Er wird um 9 Uhr an einer Langlebenszeremonie teilnehmen und eine kurze Unterweisung in tibetischer Sprache geben. Anschliessend folgen bis 14 Uhr diverse Aktivitäten der «Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein».

Diese hatte erst kurzfristig von diesem Besuch Seiner Heiligkeit erfahren, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Der Anlass im Hallenstadion wurde in kurzer Zeit organisiert - der Vorverkauf startete erst am Mittwochmittag vor einer Woche.

«Dieser Event war in den letzten sieben Tagen sehr beliebt», heisst es auf der Website des Hallenstadions. Am Freitag waren zwar noch Tickets erhältlich - aber nur für Plätze in der sechsten Kategorie, die «keine Sicht auf die Bühne und eingeschränkte Akkustik» aufweisen. Diese waren anfänglich nicht in den Verkauf gegeben worden, wurden nun aber wegen der Nachfrage doch noch angeboten.

Werbung

Wegen dieses grosses Interesses öffnet das Hallenstadion seine Türen am Sonntag bereits um 7 Uhr. Die «Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein» empfiehlt «eine frühzeitige Anreise».

Der Dalai Lama war bereits mehrmals in der Schweiz. So etwa im September 2018, als das 50-jährige Bestehen des Tibet-Instituts in Rikon im Zürcher Tösstal gefeiert wurde. Und im August 2005 hielt er im Hallenstadion während acht Tagen Unterweisungen ab; 30'000 Personen aus 44 Ländern fuhren damals nach Oerlikon, rund 270 Journalisten aus dem In- und Ausland berichteten darüber.