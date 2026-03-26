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China baut 134-km-Pinglu-Kanal: Fertigstellung bis 2026
Rekordprojekt in China
Video zeigt den Bau des Pinglu-Kanals
China baut bis Ende 2026 den 134 Kilometer langen Pinglu-Kanal. Die Mega-Wasserstrasse verkürzt Transportwege um 560 Kilometer.
Publiziert: 21:01 Uhr
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