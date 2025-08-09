London kündigt Treffen westlicher Staaten an

Am Samstag hat Grossbritannien ein Treffen westlicher Regierungsvertreter in London angekündigt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Darum gehts Treffen zwischen Trump und Putin für Freitag geplant

Westliche Regierungsvertreter beraten über Ukraine-Krieg in Grossbritannien

Im Vorfeld des für Freitag geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und Kreml-Chef Wladimir Putin (72) wird an diesem Samstag in Grossbritannien ein Treffen westlicher Regierungsvertreter zum Ukraine-Krieg stattfinden. An dem Treffen sollen für Sicherheitsfragen zuständige Regierungsvertreter aus Europa und den USA teilnehmen, wie das Büro des britischen Premierministers Keir Starmer (62) mitteilte. Starmer hatte zuvor am Samstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) telefoniert, der dabei nach eigenen Angaben eine «maximale Koordination» zwischen der Ukraine und ihren Partnern verlangte.