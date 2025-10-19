DE
Raubüberfall im Louvre
Diese Stücke stehen in der Galerie d'Apollon

Im weltberühmten Louvre-Museum in Paris hat es am Sonntag nach Angaben der französischen Kulturministerin ein Raubüberfall gegeben. Das Museum ist vorerst geschlossen.
Publiziert: 17:08 Uhr
