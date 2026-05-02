Ein Mann (39) wurde in Salzburg verhaftet, weil er Babynahrung mit Rattengift manipuliert und den Hersteller Hipp erpresst haben soll. Fünf vergiftete Gläser waren in mehreren europäischen Ländern gefunden worden, nach einem weiteren wird weiterhin gesucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Mann (39) erpresste Hipp in Sachseln OW mit Rattengift

Fünf vergiftete Babynahrungsgläser in Österreich, Tschechien, Slowakei gefunden

Polizei sucht nach einem weiteren Glas im Burgenland

Marian Nadler Redaktor News

Er versuchte, mit Rattengift in Babynahrung den Babykosthersteller Hipp mit Sitz in Sachseln OW zu erpressen: Jetzt wurde ein Mann (39) festgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt (Ö) der Deutschen-Presse Agentur (dpa).

Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, erfolgte der Zugriff im österreichischen Bundesland Salzburg. Weitere Details zur Festnahme waren zunächst nicht bekannt. Offenbar handelt es sich um einen Einzeltäter, der zwei Millionen Euro (etwa 1,8 Millionen Franken) in Kryptowährung forderte.

Insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser waren laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd (D) kürzlich in Österreich, Tschechien und der Slowakei entdeckt worden. Laboruntersuchungen hatten ergeben, dass sie mit Rattengift versetzt waren. Nach einem weiteren Glas im österreichischen Burgenland wird weiterhin gesucht.