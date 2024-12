Raserfahrt in Deutschland Mercedes-Drängler hetzt Polizeiauto mit 178 km/h

Irre Aktion in Deutschland: Ein Mercedes-Fahrer bretterte mit über 250 km/h über die Autobahn, drängelte sich vor und missachtete die Verkehrsregeln. Blöd für ihn: In einem der von ihm gejagten Autos sassen zwei Polizisten in Zivil. Den Lenker erwartet eine Strafe.