Rapper gewinnt knapp
Brian und Sinan-G lassen es im Ring krachen

Brian Keller und Sinan-G gehen im Ring aufeinander los. Am Ende siegt der Rapper aus Deutschland ganz knapp nach Punkten.
Publiziert: 00:24 Uhr
|
Aktualisiert: 00:25 Uhr
