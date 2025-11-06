Zahlreiche Autos, Briefkästen und Hauswände wurden in der deutschen Stadt Hanau mit einer Substanz beschmiert, die laut Polizei menschliches Blut sein könnte. Viele Fahrzeuge waren mit Hakenkreuzen verunstaltet. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

1/4 Blutige Hakenkreuze wurden an Autos in der deutschen Stadt Hanau entdeckt. Foto: Polizeipräsidium Südosthessen

Fast 50 Fahrzeuge wurden nach 16 Uhr mit Blut beschmiert

Rätselhafte Entdeckung am Mittwochabend im Quartier Lamboy der deutschen Stadt Hanau: An mehreren parkierten Fahrzeugen wurde eine flüssige Substanz gefunden, bei der es sich laut einer Polizeimeldung wohl um Blut handelt.

Warum das Blut an den Autos klebt? Das ist noch völlig unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 22.40 Uhr hatte ein Mann die rötliche Flüssigkeit an einem Auto festgestellt. Diese war in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden.

Die ausgerückten Beamten entdeckten in den umliegenden Strassen zahlreiche weitere beschmierte Autos. Auch an Briefkästen und Hauswänden tauchte das Blut auf.

Fast 50 Fahrzeuge wurden von den Polizisten notiert. Viele von ihnen waren mit einem Hakenkreuz, das in Deutschland verboten ist, beschmiert. Die Taten geschahen offenbar alle nach 16 Uhr.

Ein spezieller Vortest ergab, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, weiss noch niemand. Verletzte Personen wurden bislang nicht ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ist brisant. Denn: Am 19. Februar 2020 hatte ein rassistischer Anschlag die Stadt erschüttert. Neun Menschen mit ausländischen Wurzeln wurden damals von einem Deutschen erschossen.