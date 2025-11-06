Bei Tempo 140 hat sich ein Paar auf der deutschen Autobahn A1 im Auto vergnügt. Die Polizei griff ein, den Fahrer erwartet ein Strafverfahren.

1/2 Ein Mann und eine Frau wurden am Montagmorgen beim Liebesspiel auf der Autobahn erwischt. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Paar hatte Sex während der Fahrt auf deutscher Autobahn A1

Augenzeuge meldete unsichere Fahrweise, Polizei zog Fahrer aus Verkehr

Fahrer (37) und Beifahrerin (33) bei 140 km/h erwischt

Marian Nadler Redaktor News

Kurioser Vorfall am Montagmorgen auf der deutschen Autobahn A1: Ein Augenzeuge meldete auf der Strecke in Fahrtrichtung Dortmund ein Fahrzeug, das durch unsichere Fahrweise auffiel. Ein Ford drohte bei einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h immer wieder von der Fahrbahn abzukommen. Das Fahrzeug sei so weit nach rechts gefahren, dass ein Lastwagen auf den Standstreifen ausweichen musste, schreibt die deutsche Polizei in einer Medienmitteilung.

Der Grund für das merkwürdige Verhalten des Fords ist frivol: Als der Zeuge an dem Auto vorbeifuhr, konnte er erkennen, wie Fahrer und Beifahrerin offensichtlich Geschlechtsverkehr hatten. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Einsatzkräfte zogen den Fahrer (37) und seine Beifahrerin (33) schliesslich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Steinfurter Strasse in der Stadt Münster aus dem Verkehr. Den Deutschen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Strassenverkehr.