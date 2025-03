Wladimir Putin wird in den russischen Staatsmedien überschwänglich gelobt für sein Verhandlungsgeschick. Foto: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Donald Trump (78) könnte einem fast leidtun. Weltweit wird der selbst ernannte «Dealmaker» für sein rasches Einknicken vor Wladimir Putins (72) Waffenstillstandsforderungen belächelt. Ex-KGB-Agent Putin hingegen, geschult in altem sowjetischem Taktieren, macht sich einen Namen als geschickter Verhandler.

In Russlands staatlich kontrollierten Medien wird Putin für seine politischen Verführungskünste gefeiert. Und Donald Trump? Der würde staunen, was Moskaus Meinungsmacher in ihren Fernsehshows allabendlich über ihn erzählen!