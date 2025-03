Diktator, Kriegstreiber – der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) musste sich in den letzten Wochen heftige Vorwürfe anhören. Was denken die Menschen in seiner Heimatstadt Krywyj Rih? Blick machte sich ein Bild vor Ort.

Hier probte der junge Selenski seine Auftritte: das Studentenzentrum der Technischen Universität in Krywyj Rih. Foto: Helena Graf

Helena Graf Reporterin

Seit drei Jahren tobt in der Ukraine der Krieg. Ein Gesicht war in diesen Jahren präsenter wie kein anderes: jenes von Wolodimir Selenski (47). Auch jetzt wieder, sei es vor zwei Wochen beim Eklat im Weissen Haus mit Trump, beim Besuch bei Briten-Premier Starmer zum Gipfel in London oder bei der Visite in Saudi-Arabien. Nun reiste Blick zu den Wurzeln des Ukraine-Präsidenten. Und wollte wissen, was die Menschen in seiner Stadt über ihn sagen. Ein Besuch in Kriwyj Rih, der Heimat von Selenski.

«Haben Sie die Übertragung von Selenskis Besuch im Weissen Haus gesehen?», fragt Nataliya Yefimova (52), die in der Stadt wohnt. «Das war der wahre Selenski. Er vertritt seine Prinzipien um jeden Preis – selbst wenn das bedeutet, alle Mauern einzureissen.» Die Gespräche mit den Menschen in Selenskis Heimat zeigen: Die Meinungen über das Gesicht des Ukraine-Kriegs sind geteilt.