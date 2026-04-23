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Ausland
Wladimir Solowjow beleidigt Giorgia Meloni
Putins Chef-Propagandist flucht
«Giorgia, du Putta-Meloni, du faschistisches Biest»
Schimpftirade im russischen TV: Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow geht auf Giorgia Meloni los.
Publiziert: 09:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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