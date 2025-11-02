Bei einer Messerattacke in einem Zug nahe der englischen Kleinstadt Huntingdon wurden zehn Menschen verletzt, darunter neun lebensbedrohlich. Acht Minuten nach dem ersten Notruf verhaftete die Polizei zwei Männer. Das Protokoll der Tat.

Am Samstagabend wurden in einem Zug nahe der mittelenglischen Kleinstadt Huntingdon mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Zehn Personen wurden in Spitäler gebracht, neun von ihnen mit lebensbedrohlichen Verletzungen.

Scheinbar wahllos attackierten mindestens zwei Männer die Passagiere. Blutüberströmte Fahrgäste flüchteten durch den Zug – auf der Suche nach Schutz vor den Angreifern. So lief die Tat ab.

19.39 Uhr: Erste Notrufe

Um 19.39 Uhr gehen die ersten Notrufe bei der Polizei von Cambridgeshire ein.

19.42 Uhr: Notruf geht bei Transportpolizei ein

Um 19.42 Uhr lokaler Uhrzeit erhält die britische Transportpolizei einen Notruf. In einem Zug nahe der Kleinstadt Huntingdon seien mehrere Personen niedergestochen worden, heisst es.

Der Zug war um 18.25 Uhr in Doncaster gestartet – mit dem Bahnhof London King's Cross als Endstation. Die Tat ereignete sich nach Angaben mehrerer Fahrgäste rund zehn Minuten, nachdem der Zug den Bahnhof in Peterborough verlassen hatte.

Innert weniger Minuten bricht Panik im Zug aus

Die Attacke sorgt innert weniger Minuten für Panik im Zug, wie Fahrgast Olly Foster gegenüber dem Sender BBC berichtet. «Lauft, lauft, da ist ein Mann, der wirklich alle ersticht», habe ein Fahrgast gerufen. Zunächst hält Foster den Vorfall noch für einen Halloween-Streich. Doch dann flüchten immer mehr blutüberströmte Menschen durch den Waggon, überrennen einander dabei gegenseitig, wie Fahrgäste gegenüber dem «Mirror» berichten. Einige retten sich in die Toiletten.

Passagiere sichten Mann mit einem grossen Messer

Gegenüber der Zeitung «The Times» berichten Fahrgäste, dass sie einen Mann mit einem grossen Messer im Zug gesichtet hätten. Foster berichtet gegenüber BBC, dass ein älterer Mann ein junges Mädchen vor einem der Angreifer gerettet habe. Dabei habe er selbst Schnittwunden an Kopf und Hals erlitten. Andere Fahrgäste seien ihm zur Hilfe gekommen und hätten versucht, seine Blutungen mit Jacken zu stoppen.

19.50 Uhr: Die Polizei nimmt zwei Männer fest

Kurz nach dem Notruf wird der Zug am Bahnhof in Huntingdon gestoppt, wie ein Augenzeuge gegenüber BBC schildert. Vor Ort nimmt die Polizei zwei Männer fest. Nach Angaben von Superintendent John Loveless von der britischen Transportpolizei BTP erfolgten die Festnahmen nur acht Minuten nach dem ersten Notruf – also gegen 19.50 Uhr.

Ein Fahrgast berichtet gegenüber dem Sender Sky News, er glaube, gesehen zu haben, wie einer der Verdächtigen vor seiner Festnahme mit einem Taser überwältigt worden sei.

Mehrere Verletzte werden in Spitäler gebracht

Am Bahnhof Huntingdon warten gemäss BBC zahlreiche Rettungswagen, taktische Einsatzleiter, ein Gefahrengut-Einsatzteam und diverse Intensivteams der Ambulanz. Zehn Verletzte werden in Spitäler gebracht, darunter neun mit lebensbedrohlichen Verletzungen.

23 Uhr: Passagiere werden in Bussen nach London gebracht

Gemäss lokalen Medienberichten werden kurz vor 23 Uhr unverletzte Fahrgäste, in Rettungsdecken gehüllt, mit Bussen nach London gebracht. Dort hätte ihre Zugfahrt ursprünglich enden sollen.

1.46 Uhr: Terrorismusbekämpfung ermittelt

Die Polizei spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall» und bestätigt gegenüber BBC, dass Beamte der Terrorismusbekämpfungseinheit die Ermittlungen unterstützen werden.

1.58 Uhr: Beeinträchtigungen für Bahnreisende bis Sonntag

Die britische Bahngesellschaft LNER fordert die Fahrgäste auf, Bahnreisen zu verschieben, und erklärt auf der Plattform X, dass bis zum Ende des Tages am Sonntag mit Beeinträchtigungen zu rechnen sei.

Zug steht auch am Sonntag noch am Bahngleis

Auch am Sonntagvormittag bleibt der Zug gemäss BBC noch am Bahnhof von Huntingdon stehen. Viele Strassen rund um den Bahnhof sind gesperrt, Zelte der Spurensicherung sind aufgebaut. Das Perron ist übersät mit persönlichen Gegenständen der Opfer.

10.42 Uhr: Pressekonferenz der BTP

Laut John Loveless von der BTP befinden sich die zwei festgenommenen Männer in Polizeigewahrsam. Es handle sich um einen 32-jährigen schwarzen Mann und einen 35-jährigen Mann karibischer Herkunft. Beide wurden gemäss Loveless im Vereinigten Königreich geboren und besitzen die britische Staatsbürgerschaft. Die Polizei habe sie wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen.

Zum Zeitpunkt der Pressekonferenz werden die Männer noch immer von der Polizei vernommen.

10.48 Uhr: Zwei Verletzte in lebensbedrohlichem Zustand

Von den neun lebensbedrohlich verletzen Personen konnten bereits vier wieder aus dem Spital entlassen werden, erklärt Loveless. Zwei befinden sich weiterhin in lebensbedrohlichem Zustand. Weiter erklärt er, dass es derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Terrorangriff gebe.