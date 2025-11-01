Am Samstagabend kommt es in einem Zug im britischen Huntingdon zu einem Messerangriff. Zwei Personen wurden festgenommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

1/2 Ein Polizeieinsatz läuft, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Foto: X @ResistTimes_US

Darum gehts Mehrere Personen in einem Zug nach Huntingdon erstochen

Der Bahnhof Huntingdon wurde nach dem Vorfall abgesperrt

Zwei Personen wurden festgenommen, mehrere Verletzte in Spitäler gebracht

Britischen Medien berichten: Am Samstagabend wurden in einem Zug mit Ziel Huntingdon mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Die britische Transportpolizei schrieb auf der Plattform X von einem Angriff auf mehrere Personen. «Wir sind derzeit im Einsatz wegen eines Vorfalls in einem Zug nach Huntingdon, bei dem mehrere Personen niedergestochen wurden.» Zwei Personen seien festgenommen worden.

Externe Inhalte

Mehrere Personen wurden in Spitäler gebracht, teilte die Polizei von Cambridgeshire gegenüber britischen Medien mit. Der Bahnhof Huntingdon wurde abgesperrt. Der Vorfall hat Verspätungen von bis zu 60 Minuten im Fernverkehr zur Folge.

Parlamentsmitglieder in Schock

Der Vorsitzende der Konservativen Partei, Kevin Hollinrake, sprach in einem Beitrag auf der Plattform X sein Beileid aus. «Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Rettungskräften, die auf diesen Vorfall reagieren.» Auch Chris Philp, der für die Konservative Partei im Parlament sitzt, äusserte sich auf der Kurznachrichtenplattform zu dem Geschehenen.

«Schreckliche Szenen in Huntingdon, bei einem offenbar brutalen Massenangriff zweier Täter. Polizei und Regierung sollten so schnell wie möglich über den Hergang des Geschehens und die Festgenommenen informieren.»

Externe Inhalte

