Nach tagelangen Protesten hat sich die Lage in Los Angeles vorerst beruhigt, eine für die Innenstadt verhängte nächtliche Ausgangssperre wurde aufgehoben.

Die Ausgangssperre sei «weitgehend erfolgreich beim Schutz von Geschäften, Restaurants, Unternehmen und Wohnvierteln» gewesen, erklärte die Bürgermeisterin der kalifornischen Metropole Karen Bass am Dienstag (Ortszeit). Bei Bedarf könne eine erneute Ausgangssperre jedoch schnell verhängt werden, «da wir uns weiterhin an das aus Washington kommende Chaos anpassen müssen», fügte die Politikerin der Demokratischen Partei hinzu.

In den vergangenen Tagen hatte es in Los Angeles gegen das von US-Präsident Donald Trump angeordnete harte Vorgehen gegen irreguläre Einwanderer grosse Proteste gegeben, bei denen es teilweise zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war. Auf den Befehl von Trump wurden daraufhin Soldaten in der Stadt eingesetzt.

Der Republikaner begründete den höchst umstrittenen Schritt damit, dass die Proteste in Los Angeles ausser Kontrolle geraten seien. Politiker der Demokraten und weitere Kritiker werfen Trump dagegen vor, die Spannungen gezielt schüren zu wollen.