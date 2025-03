Union und SPD haben sich in Berlin auf eine gemeinsame Migrationspolitik geeinigt. An den Grenzen sollen Asylsuchende in Abstimmung mit Nachbarstaaten zurückgewiesen werden. Zudem wird die Zahl der Grenzpolizisten erhöht.

vor 26 Minuten vor 26 Minuten Ende des Pressestatements Die Partei-Spitzen beenden die Konferenz und verlassen die Rednerpulte. Damit schliessen wir den Ticker. vor 29 Minuten vor 29 Minuten So wird wird es weiter gehen Ein kleiner Bundesparteitag der Union und eine Mitgliederversammlung der SPD sollen über den Koalitionsvertrag abstimmen, sobald er steht, erklären Merz und Klingbeil, die sich angesichts der weiteren Verhandlungen zuversichtlich zeigen. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Merz rechnet mit Zustimmung zu Finanzierungspaket Mit Blick auf das Finanzierungspaket, das jüngst angekündigt wurde, antwortete Merz. Natürlich brauche man eine Zweidrittelmehrheit, aber es sei dringend. Man hoffe deshalb auf die Zustimmung der Grünen. Die Weltlage habe sich zugespitzt, deshalb zweifle er nicht daran. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Söder: «Da ist echt was geschafft worden – für uns alle» Abschliessend kündigt Söder die Einführung der Mütterrente an. «Da will ich mich ausdrücklich bedanken», so der CSU-Chef. «Da ist echt was geschafft worden – für uns alle.» vor 42 Minuten vor 42 Minuten «Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer, aber neue Partner» CSU-Chef Markus Söder äussert sich positiv zum Papier: «Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer, aber neue Partner». Söder betonte die Fortschritte in der Migrationspolitik und kündigte Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien an. Söder setzt auf wirtschaftliche Belebung durch Steuerreformen. Geplant sind Steuererleichterungen für Unternehmen, steuerfreie Überstunden im Tarifbereich und eine erhöhte Pendlerpauschale. Zudem soll der Agrardiesel stärker subventioniert werden, um die Landwirtschaft zu unterstützen. Diese Massnahmen zielen darauf ab, verschiedene Wirtschaftssektoren zu stärken und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. vor 45 Minuten vor 45 Minuten Gastro-Mehrwertsteuer soll sinken Ebenso soll die Mehrwertsteuer für die Gastronomie sinken, kündigt Esken weiter an – ein gemeinsames Anliegen mit Markus Söder, sagt sie. Und sie setzt noch eine Spitze gegen den Noch-FDP-Chef: «Ein Thema, das uns Lindner in der letzten Legislatur leider weggenommen hat.» vor 47 Minuten vor 47 Minuten Esken kündigt massive Erneuerung der Infrastruktur an Nun ergreift Saskia Esken das Wort: Die Gespräche führten über ein Sondervermögen für Infrastruktur zu positiven Ergebnissen, so die SPD-Co-Chefin Saskia Esken. «Es sei besonders wichtig, dass man die seit Jahren brachliegenden Investitionen in die Infrastruktur jetzt anpacke.» Das Sondervermögen soll dringend benötigte Investitionen ermöglichen und die Infrastruktur modernisieren. vor 50 Minuten vor 50 Minuten Klingbeil geht auf Internationalen Tag der Frauen ein Abschliessend erwähnt Klingbeil der heutigen Internationalen Frauentag. «Wir wissen, dass Frauen noch immer strukturell benachteiligt werden», so Klingbeil. Die Mütterrente soll kommen, so der SPD-Chef. vor 53 Minuten vor 53 Minuten Klingbeil kündigt Mindestlohn von 15 Euro an Klingbeil weiter: «Uns ist ein erster wichtiger Schritt gelungen.» Der 15-Euro-Mindestlohn soll kommen, verkündet er. Zudem werde es erhöhte Renten geben. Plus ein Tariftreuegesetz und eine Einkommenssteuerreform. vor 55 Minuten vor 55 Minuten Klingbeil: «Made in Germany» wieder zum «Strahlen» bringen. Nun spricht SPD-Chef Lars Klingbeil. Er spricht von «konstruktiven Gesprächen» mit der Union. Sein Appell: «Wenn wir das schaffen, hier solche Brücken zu bauen, dann kann das auch anderswo im Land gelingen.» Klingbeil will «Made in Germany» wieder zum «Strahlen» bringen. Weitere Einträge laden

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik verständigt. Das teilten beide Seiten nach Sondierungsgesprächen in Berlin mit. An den Landgrenzen sollen nach Angaben des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen – allerdings nur in Abstimmung mit dem jeweiligen europäischen Nachbarstaat. Die Zahl der Polizisten, die an der Grenze kontrollieren, soll erhöht werden.



Möglich sind Zurückweisungen grundsätzlich nur da, wo es stationäre Grenzkontrollen gibt. Die hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zwar in den vergangenen Jahren sukzessive für alle deutschen Landgrenzen angeordnet. Wer einen Asylantrag stellen will, darf aber bisher in der Regel einreisen.



Im vergangenen Jahr wurden laut Bundesinnenministerium rund 80'000 unerlaubte Einreisen festgestellt, wobei es in etwa 47'000 Fällen zu einer Zurückweisung kam, etwa wenn jemand gefälschte Dokumente vorlegte oder weil nach einer Abschiebung eine Einreisesperre ausgesprochen worden war.

Staatsangehörigkeitsrecht soll Bestand haben

Merz hatte im Wahlkampf gesagt, er wolle am ersten Tag einer Amtszeit als Bundeskanzler das Innenministerium mittels Richtlinienkompetenz anweisen, «ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen». Das Ziel der «Begrenzung» der Migration wollen CDU, CSU und SPD laut Merz wieder in das Aufenthaltsgesetz aufnehmen.



Das von der Ampel-Koalition reformierte Staatsangehörigkeitsrecht soll weiter Bestand haben. CDU, CSU und SPD einigten sich laut einem gemeinsamen Papier im Grundsatz darauf, die verkürzten Wartefristen für eine Einbürgerung und den Doppelpass für Nicht-EU-Bürger beizubehalten.



Geprüft werden soll, ob es verfassungsrechtlich möglich wäre, Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten, die zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufrufen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, falls sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.

Neues Gesetz trat im Juni in Kraft

Das von SPD, Grünen und FDP beschlossene neue Staatsangehörigkeitsrecht war erst am 27. Juni in Kraft getreten. Es sieht vor, dass ein Anspruch auf Einbürgerung nun schon nach fünf statt bisher acht Jahren besteht, vorausgesetzt der Antragsteller erfüllt alle Bedingungen. Dazu zählt beispielsweise, dass jemand seinen Lebensunterhalt grundsätzlich selbst bestreiten kann.



Bei besonderen Integrationsleistungen können Ausländerinnen und Ausländer bereits nach drei Jahren Deutsche werden. Voraussetzungen für diese schnellere Einbürgerung sind gute Leistungen in Schule oder Job, hervorragende Sprachkenntnisse oder ehrenamtliches Engagement. Mehrstaatigkeit - der sogenannte Doppelpass – ist generell zugelassen. Um die Leistungen der DDR-Vertragsarbeiter und der sogenannten Gastarbeiter zu würdigen, wurden für sie die Anforderungen für eine Einbürgerung gesenkt, etwa was das Sprachniveau betrifft.

Reduzierter Familiennachzug

Der Familiennachzug zu Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus soll befristet ausgesetzt werden. Das würde unter anderem viele Menschen aus Syrien betreffen. Wie lange der Familiennachzug ausgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt. Aktuell gilt für Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten ein Kontingent von maximal 1000 Einreisen pro Monat.



Neue freiwillige humanitäre Aufnahmeprogramme soll es nicht geben. Bereits existierende Bundesaufnahmeprogramme wie das für gefährdete Afghaninnen und Afghanen sollen soweit wie möglich beendet werden.

Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro

Geplant sind zudem gesetzliche Regelungen, mit denen die Zahl der Abschiebungen erhöht werden soll. CDU, CSU und SPD einigten sich auch darauf, die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu erweitern. Allerdings könnte es hier im Bundesrat Widerstand von Ländern mit Grünen-Regierungsbeteiligung geben.

Union und SPD hatten sich am Dienstag auf ein umfangreiches Finanzpaket verständigt. Dieses sieht neben weitreichenden Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben auch ein neues Sondervermögen im Umfang von 500 Milliarden Euro (knapp 476 Milliarden Franken) für Investitionen in die Infrastruktur vor. Dem Vernehmen nach gab es zuletzt vor allem noch in der Migrationspolitik Meinungsverschiedenheiten.