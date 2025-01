Die Polizei musste in Aschaffenburg ausrücken, weil ein Mann auf andere Menschen einstach. Foto: Wikipedia/Thomas Pusch

Auf einen Blick Gewalttat in Aschaffenburg: Mann attackiert mehrere Personen mit Messer

Tatort weiträumig abgesperrt, Fluchtversuch über Bahngleise misslungen

Tatort weiträumig abgesperrt, Fluchtversuch über Bahngleise misslungen

Zwei Tote, darunter offenbar ein Kind, zwei Tatverdächtige festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch hat sich in der süddeutschen Stadt Aschaffenburg eine Gewalttat ereignet. Mehrere Personen wurden mit einem Messer attackiert. Das berichtet «Bild». In einem Park in der Innenstadt gab es Tote und Schwerverletzte.

Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Zwei Menschen sollen die Attacke nicht überlebt haben. Es handelt sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um einen Mann und ein dreijähriges Kind. Zwei weitere Personen wurden laut «Main-Echo» schwer verletzt. So soll ein Mann zwischen den Angreifer und die Opfer gegangen sein, wobei er selbst sein Leben verlor. Dabei hielt er ein weiteres Kind auf dem Arm, das nun zusammen mit den anderen Schwerverletzten im Klinikum Aschaffenburg behandelt wird.

Bahnverkehr in Aschaffenburg steht still

Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei auf X schrieb. Er versuchte Berichten zufolge, über Bahngleise zu flüchten. Die Flucht misslang. Eine Augenzeugin sagte dem «Main-Echo», der mutmassliche Täter sei «im Schwitzkasten» abgeführt worden.

Bei einer zweiten, zunächst festgenommenen Person konnte ein Tatverdacht ausgeschlossen werden. Laut Polizei handelt es sich um einen Zeugen. Weitere Verdächtige gab es zunächst nicht.

Züge von und nach Aschaffenburg werden nach Bahnangaben aktuell zurückgehalten. Wie gross die Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr sein werden, war zunächst nicht absehbar.

Aschaffenburg liegt im Bundesland Bayern, knapp 40 Kilometer südöstlich von Frankfurt am Main (Hessen). Der Park namens Schöntal ist innenstadtnah. Die Polizei ist dort immer mal wieder mit Fussstreifen unterwegs, wie der Sprecher sagte. Womöglich auch deshalb hätten die Verdächtigen rasch gefasst werden können.

Ob Zeugen der Tat dabei halfen, werde derzeit geklärt. Der historische Park im englischen Gartenstil ist nach Stadtangaben etwas mehr als neun Hektar gross.