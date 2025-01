Ein 13-Jähriger wurde in Kiel (D) durch einen Messerstich schwer verletzt. Sieben Verdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

7 Festnahmen in Deutschland

Ein 13-jähriger Junge wurde in Deutschland bei einem brutalen Angriff schwer verletzt. Foto: IMAGO/aal.photo

Auf einen Blick 13-Jähriger in Kiel schwer verletzt, sieben Verdächtige festgenommen

Tätergruppe lockte Opfer aus Wohngruppe, Streit eskalierte zu Messerangriff

Verdächtige zwischen 14 und 22 Jahre alt, Staatsanwaltschaft prüft Untersuchungshaftbefehle

Ein schockierender Vorfall erschüttert das norddeutsche Kiel: Ein 13-jähriger Junge wurde bei einem brutalen Angriff schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, wie «Bild» berichtet.

Der Jugendliche wurde mit einem Messerstich schwer verwundet und musste notoperiert werden. Laut Polizeiangaben befindet er sich auf der Intensivstation, sein Zustand sei inzwischen stabil. Zuvor mussten Beamte den Schwerverletzten reanimieren.

Polizei sucht dringend nach Zeugen

Die Tat ereignete sich am Sonntagabend im Kieler Stadtteil Hassee. Die Tätergruppe lockte den 13-Jährigen unter einem Vorwand aus seiner Wohngruppe. Es kam zum Streit, der in der Messerattacke gipfelte. Die Angreifer flüchteten, konnten aber in der Nacht gefasst werden.

Die mutmasslichen Täter seien zwischen 14 und 22 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun Untersuchungshaftbefehle. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach weiteren Zeugen, um den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Weitere Details wurden bisher nicht bekannt gegeben.