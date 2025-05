In Rumänien machte kürzlich ein Hobby-Sucher einen Sensationsfund: 1469 römische Münzen entdeckte er in einem Feld. Manchmal wird man auch erst durch Zufall zum grossen Entdecker. Ein Überblick über aussergewöhnliche Funde.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Es begann wie ein typischer Samstag für ihn, schreibt der Rumäne Marius Mangeac auf Facebook. Mit seinem Metalldetektor zog er, wie so oft los, um sich auf den Feldern in der Nähe des Dorfes Letca in Rumänien bei der Suche so richtig zu vertiefen, berichtet «Focus». Dann schlug das Gerät plötzlich an – und zwar sehr stark. 1469 römische Münzen zog der begeisterte Hobby-Schatzsucher schliesslich aus der Erde!

«Ich spürte, wie mein Herz ziemlich laut klopfte, und wollte mich zuerst kneifen, um sicherzugehen, dass ich nicht träumte», schreibt Mangeac auf Facebook. Auf mindestens 2000 Jahre schätzt er das Alter der Münzen. Seinen Sensationsfund übergab er an das Rathaus der Gemeinde Letca Nouă. Weiter schreibt er: «Ich möchte mein Kind mit ins Museum nehmen können, um ihm zu erklären, wie ich das Glück hatte, einen Teil der Geschichte unseres Volkes entdeckt zu haben.»

Wer suchet, der findet – so lautet ein altes Sprichwort. Doch auch der Zufall bringt immer wieder überraschende Funde zum Vorschein. Darunter sind wahre Schätze, aber auch kuriose Entdeckungen.

1 Hobby-Taucher entdeckt verlorenes Polizeiauto

Während einer Personenkontrolle im Sommer 2013 unterlief zwei deutschen Polizisten in der deutschen Stadt Bad Säckingen ein peinlicher Fehler. Als die Polizisten aus ihrem Wagen ausstiegen, vergassen sie, die Handbremse anzuziehen. Die Folge: Der Wagen rollte in den Rhein und verschwand spurlos. Trotz intensiver Suche mitsamt einem Grossaufgebot an Helikoptern, Booten und Sonargeräten tauchte das Auto nicht mehr auf. Erst zwei Jahre später fand der Hobby-Taucher Michael Tschannen aus Mumpf AG während eines Tauchgangs im August 2015 den verschollenen VW Passat. Gegenüber Blick witzelte Tschannen damals über die Entdeckung: «Andere finden Schätze, ich immerhin die Polizei.»

2 Bauer findet auf Grundstück Münzschatz

Im Kanton Aargau machte der pensionierte Bauer Alfred Loosli einen Sensationsfund. Bereits 2014 entdeckte er auf dem Hof seines Sohnes in Ueken bei Frick zwischen Kirschbäumen vier uralte römische Münzen. Doch Loosli tat dies zunächst als Kuriosum ab. Im Juli 2015 ging er wieder an die Stelle – ein Glück, denn dieses Mal offenbarte sich die wahre Dimension des Münzschatzes. 4166 römische Münzen in sehr gut erhaltenem Zustand fanden sich schliesslich insgesamt. Datiert wird einer der grössten Münzschätze der Schweiz auf die Zeit um etwa 295 nach Christus. Der Fund kam ins Museum, für Loosli gab es einen angemessenen Finderlohn.

3 Kindergartenkind buddelt Steinzeit-Dolch aus

Ein fünfjähriges Mädchen grub im Juni 2023 fröhlich in der Erde im Aussenbereich eines Kindergartens im deutschen Landkreis Diepholz. Plötzlich hielt sie einen etwa 4000 bis 5000 Jahre alten Dolch in der Hand, berichtete «National Geographic». Kurz zuvor hatte man dort die Erde ausgehoben, in der das uralte Artefakt geschlummert haben musste. Einige Wochen lang stellte das Kreismuseum Syke den Feuerstein-Dolch aus, der aus der ausgehenden Jungsteinzeit oder der frühen Bronzezeit stammt. Danach erhielt die kleine Schatzfinderin ihre Entdeckung wieder zurück.

4 Schwimmer stösst auf gestohlenen Tresor

Abkühlung suchte ein Mann im Juni 2024 in einem Fluss nahe der bayrischen Stadt Forchheim, berichtete «Bild». Doch plötzlich stiess er auf ein Objekt, das im Fluss definitiv nichts zu suchen hatte: einen rostigen Tresor. Anhand der Seriennummer ermittelte die Polizei, dass der Tresor im Jahr 2017 gestohlen worden war. Die Diebe hatten den Safe geknackt und anschliessend wohl in den Fluss geschmissen. Da das Verfahren bereits abgeschlossen war, hatte der Tresor jedoch keinen Nutzen mehr für weitere Ermittlungen. Auch die Eigentümer wollten den leeren Tresor nicht mehr zurück.

5 Mann findet Dino-Skelett beim Gassigehen

In der Gemeinde Cruzy in Südfrankreich ging Damien Boschetto im Jahr 2022 wie jeden Morgen mit seinem Hund spazieren, berichtete «National Geographic». Plötzlich fiel ihm am Wegrand in einem Waldstück etwas Ungewöhnliches auf – aus der Erde ragten gigantische Knochen. Der begeisterte Hobby-Paläontologe meldete den Fund direkt bei der lokalen Behörde.

Bald stand fest: Der Franzose hatte ein nahezu komplettes Skelett eines vor etwa 70 Millionen Jahren verstorbenen Titanosaurus gefunden. Die Entdeckung war nicht nur eine Sensation, sondern veränderte das Leben von Boschetto. Nach Angaben von ABC News kündigte er seinen Job im Energiesektor und verfolgt nun einen Masterabschluss in Paläontologie.