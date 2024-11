Am Mittwochabend ist es neben dem Obersten brasilianischen Gericht zu mehreren Explosionen gekommen. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Richter wurden als «Vorsichtsmassnahme» evakuiert.

Oberstes Gericht in Brasilien nach Explosionen evakuiert

1/4 Am Mittwochabend ist es neben dem Obersten brasilianischen Gericht zu mehreren Explosionen gekommen. Foto: X/@Mario Nawfal

Auf einen Blick Zwei Explosionen vor dem Oberstem Gerichtshof in Brasilien. Richter und Mitarbeiter wurden evakuiert

Eine Leiche wurde vor dem Gerichtshof gefunden

Eine Leiche wurde vor dem Gerichtshof gefunden

Laut dem Sicherheitsdienst war ein Auto auf Parkplatz zwischen Parlament und Gericht explodiert

Vor dem Obersten Gerichtshof in Brasilien ist es zu zwei Explosionen gekommen. Die Richter und ihre Mitarbeiter seien daraufhin in Sicherheit gebracht worden, teilte das Gericht mit.

Zum Ende der Sitzung am Mittwoch seien «zwei starke Explosionen» in der Nähe der Einrichtung in der Hauptstadt Brasília zu hören gewesen, erklärte der Gerichtshof. Daher seien die Richter und weitere Beschäftigte vor Ort als «Vorsichtsmassnahme» evakuiert worden.

Die Polizei teilte kurz darauf mit, dass ein Toter vor dem Gerichtshof gefunden worden sei. «Wir können bestätigen, dass sich eine Leiche vor dem Obersten Gerichtshof befindet», sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Feuerwehrleute und Sprengstoffexperten des Militärs waren vor Ort. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der angrenzenden Abgeordnetenkammer war ein Auto auf dem Parkplatz zwischen dem Parlament und dem Obersten Gerichtshof explodiert, wie G1 berichtete.

+++ Update folgt