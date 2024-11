Good News Abholzung im Amazonasgebiet sinkt auf Neunjahrestief

In Brasiliens Amazonasgebiet ist nach Regierungsangaben zuletzt so wenig Fläche abgeholzt worden wie seit neun Jahren nicht mehr. Die Entwaldung sei in den zwölf Monaten ab August 2023 um 30,6 Prozent gesunken, so das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe).