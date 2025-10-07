Explosionen bei Premierminister-Residenz gemeldet

Am Dienstagmorgen erschütterten Explosionen das Zentrum von Paris. Ein Lieferwagen ging ganz in der Nähe des Amtssitzes des französischen Premierministers in Flammen auf. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Journalist veröffentlichte dieses Bild aus den Strassen von Paris. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Nach dem überraschenden Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu (39) kam es am Dienstag in Paris zu drei Explosionen in der Nähe des Amtssitzes. Ein Journalist schreibt auf X von einem brennenden Lieferwagen. Mutmasslich sollen Gasflaschen in die Luft geflogen sein.

Die genauen Hintergründe sowie der Grund der Explosionen ist noch unklar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Polizeiaufgebot ist riesig. Wie «Le Parisien» berichtet, wurden im Lieferwagen weitere Gaskanister gefunden, was die Angst vor weiteren Explosionen aufkommen liess. Glücklicherweise bestätigte sich dies nicht und die Flammen konnten gelöscht werden.