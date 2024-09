Plötzlich raucht und glüht es Passagierflieger muss nach Landung evakuiert werden

In Neuseeland musste am Wochenende ein Passagierflieger bei der Landung in Wellington evakuiert werden. Passagiere berichten, dass plötzlich Rauchschwaden aus einem Triebwerk strömten. Laut Flughafen gab es keine anhaltenden Flugunterbrechungen.