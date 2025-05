Mitten in der Toskana leben 38'000 Chinesen in einer Art Enklave, mit eigenen Regeln und Problemen. Sie arbeiten in Textilfabriken, integrieren sich kaum. So wie die Zürcher Casino-Betrüger. Blick ging auf Spurensuche.

Abgeschottet im Gucci-Ghetto – so leben die Chinesen in Prato

Der buddhistische Tempel in Prato. Foto: Helena Graf

Helena Graf Reporterin

Chen Schukin kniet vor einer goldenen Buddha-Statue. Der Altar ist mit Früchten und Räucherstäbchen dekoriert. Schukin ist Nonne im buddhistischen Tempel. Aber nicht in Shanghai oder Peking. Nein, in Prato, mitten in der Toskana. Es ist der grösste buddhistische Tempel in Italien. Hier schlägt das spirituelle Herz der chinesischen Gemeinde, die fast ein Fünftel der Stadtbevölkerung ausmacht.

Hierhin führt die Spur der elf Chinesen, die das Casino Zürich um 140'000 Franken betrogen haben. Die Casino-Trickser arbeiteten in der Textilindustrie von Prato. Die «Izzy»-Redaktion rekonstruierte den Betrug in einem Film, sprach mit Mitarbeitern des Casinos und zeigte exklusiv vorliegendes Material der Überwachungskameras. Doch wie leben die Prato-Chinesen in ihrer Enklave, in ihrem «Chinatown», in der toskanischen Stadt? Blick war vor Ort.