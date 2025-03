Ein United-Airlines-Flug aus Los Angeles ist am Samstag aus einem aussergewöhnlichen Grund erst mit sechs Stunden Verspätung an seinem Ziel in China gelandet.

Die peinliche Panne passierte dem Piloten einer Boeing 787 der US-Fluggesellschaft United Airlines. Foto: keystone-sda.ch

Georg Nopper Redaktor News

Eine Boeing 787 der US-Fluggesellschaft United Airlines, die von Los Angeles in die chinesische Metropole Shanghai fliegen sollte, musste am Wochenende umkehren. Der Grund war kurios: Einer der Piloten hatte seinen Pass vergessen.

Wie das Branchenportzal Pyok berichtet, startete Flug UA198 am Samstag um 14 Uhr Ortszeit mit 257 Passagieren und 13 Besatzungsmitgliedern an Bord in Richtung Pazifik. Zwei Stunden später änderte das Flugzeug plötzlich seinen Kurs und steuerte zurück in Richtung Festland.

Gutscheine und Entschädigung

Gegen 17 Uhr landete die Boeing schliesslich am Flughafen von San Francisco. «Der Pilot hatte seinen Reisepass nicht an Bord», schreibt United Airlines gemäss CNN in einer Erklärung. «Wir haben für eine neue Crew gesorgt, die unsere Kunden noch am selben Abend an ihr Ziel brachte. Die Kunden wurden mit Essensgutscheinen und einer Entschädigung versorgt.»

Die Maschine hob schliesslich um 21 Uhr mit neuer Besatzung an Bord ab. Das Ziel in China erreichte sie schliesslich mit rund sechs Stunden Verspätung.