Schweizer Stromexperte zum Heathrow-Blackout «Flughafen Zürich nicht nur von einem Unterwerk abhängig»

Ein Brand in einem nahegelegenen Umspannwerk hat zu einem Stromausfall und einer Komplettschliessung am Londoner Flughafen Heathrow geführt. Wäre ein vergleichbares Szenario auch in der Schweiz möglich?

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 8 Minuten