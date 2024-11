Pilot überlebt Absturz Hubschrauber stürzt mitten in Löscheinsatz ab

Am 12. November stürzt ein Hubschrauber während eines Löscheinsatzes in Chile ab. In einer Kurve bricht plötzlich das Rotorheck ab, der Helikopter verliert die Kontrolle. Warum genau das Heck des Rotors abgebrochen ist, ist noch unklar.