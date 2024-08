Ein Vater hat in Hagen (D) seinen Sohn bei grosser Hitze im Auto zurückgelassen, während er sich mit einer Sexarbeiterin vergnügte. Passanten retteten das schwer dehydrierte Kind aus dem verschlossenem Wagen.

Passanten greifen in Hagen (D) ein

1/4 Ein Rabenvater hat in Hagen (D) seinen Sohn bei Hitze im Auto zurückgelassen. (Symbolbild)

Ein Mann hat sich im nordrhein-westfälischen Hagen bei einer Prostituierten vergnügt und seinen Sohn (3) währenddessen im heissen Auto zurückgelassen. Der Junge wurde durch Passanten befreit und zur Behandlung in ein Spital gebracht, wie die Polizei in Hagen am Dienstag berichtete.

Ein Zeuge alarmierte am Montagabend die Polizei, nachdem er das stark schwitzende Kind in einem Kindersitz auf der Rückbank eines Autos bemerkt hatte. Der von aussen verschlossene Wagen stand demnach ungeschützt in der Sonne. Die Fenster waren etwa einen Zentimeter weit geöffnet.

Rabenvater angezeigt

Nach Aufforderung des Zeugen öffnete der kleine Bub die Tür von innen. Weitere Passanten versorgten den Dreijährigen mit Wasser. Der Rettungsdienst stellte bei dem Kind eine erhöhte Körpertemperatur und erste Anzeichen einer Dehydrierung fest. Der Junge wurde ins Spital gebracht.

Als der Vater zu seinem Wagen zurückkehrte, gab er an, er habe sich bei einer Freundin «verquatscht». Sein Sohn habe ohnehin im Auto geschlafen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben allerdings, dass der Mann kurz nach 20 Uhr abends den Wagen abstellte und eine Prostituierte aufsuchte. Zu diesem Zeitpunkt herrschten draussen 26 Grad Celsius. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie fahrlässiger Körperverletzung erstattet.