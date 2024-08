Brian Keller in Deutschland verhaftet

Erst vor rund einem Monat befand sich Keller in U-Haft.

Nach «umfangreichen Fahndungsmassnahmen» sei Brian Keller am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Deutschland verhaftet worden, bestätigt die Kantonspolizei Zürich gegenüber «20 Minuten». Dies nach einem internationalen Haftbefehl. Was ihm genau zur Last gelegt wird, ist aktuell noch unklar. Der Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft Zürich erlassen, die bisher auf Anfrage von Blick nicht erreichbar war.

Zuletzt sass Keller wegen einer Attacke gegen Influencer Giogio L.* (32), bekannt als Skorp808, in U-Haft. Auf einem Video ist zu sehen, wie Keller den Tiktoker mehrmals ins Gesicht schlägt. L. habe einen dreifachen Jochbeinbruch erlitten, gab dieser nach der Attacke an. Er habe Anzeige gegen Brian Keller erstattet. Keller wurde noch am selben Abend festgenommen.

Nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt kam er im November frei

Keller wurde 2013 durch einen SRF-Dok-Film als «Jugendstraftäter Carlos» landesweit bekannt. Der Schweizer kam – von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet – am 10. November 2023 nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen frei.



Mit 28 Jahren könne er endlich sein eigenes Leben leben, sagte er damals, umringt von Kameraleuten. Er wolle Profiboxer werden und einfach ein anständiger Bürger sein.

*Name bekannt

