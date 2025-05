Gibts gleich weissen Rauch?

Die Welt schaut gebannt auf den Kamin der Sixtinischen Kapelle. Haben die Kardinäle bereits im zweiten Wahlgang einen neuen Papst bestimmt? Wenn ja, steigt gegen 10.30 Uhr weisser Rauch aus dem Schornstein. Bei einem Nein passiert nach diesem Wahlgang nichts.

Am Vormittag kommt es in diesem Fall zu einem weiteren Wahlgang. Das Ergebnis erfahren wir dann gegen den Mittag, wenn schwarzer oder weisser Rauch aufsteigt.

So entsteht der Rauch bei der Papstwahl: In der Sixtinischen Kapelle werden die Stimmzettel samt einer Rauchkartusche in speziellen Öfen verbrannt. Pro Wahltag sind jeweils zwei Wahlgänge am Vormittag und zwei am Nachmittag vorgesehen. Die Stimmzettel der jeweiligen Tageshälften werden gemeinsam verbrannt – daher gibt es maximal zwei Rauchsignale pro Tag.