Donald Trump und Wolodimir Selenski sassen sich im Petersdom beim Impromptu-Spitzentreffen für eine Viertelstunde gegenüber. Foto: keystone-sda.ch

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Papst Fraziskus hat posthum ein Wunder bewirkt: Keinem anderen wäre es gelungen, die beiden Streithähne Donald Trump (78) und Wolodimir Selenski (47) in trauter Zweisamkeit zusammenzubringen. Kurz vor der Messe zu Ehren des Pontifex am Samstagmorgen aber setzten sich der amerikanische und der ukrainische Präsident in einem Nebenschiff des Petersdoms für eine Viertelstunde zusammen.

Wie spontan das geopolitische Stühlerücken im vatikanischen Kirchenschiff zustande kam, zeigt der Umstand, dass die katholischen Gastgeber ursprünglich drei samtene Stühle bereitstellten. Doch Emmanuel Macron (47), der offenkundig ebenfalls gerne am post-päpstlichen Spitzensitzen teilgenommen hätte, wurde von Trump vor laufender Kamera relativ unsanft weggeschickt. Selenski und Trump also, ganz allein, beim ersten Aufeinandertreffen nach dem Rauswurf des Ukrainers aus dem Weissen Haus am 28. Februar. Was dabei rauskam: eine Trump’sche 180-Grad-Wende und eine wahrhaftige Ohrfeige für Wladimir Putin (72), mit der so niemand gerechnet hätte.