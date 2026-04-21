Darum gehts
- Yanjin in Yunnan: Schmalste Stadt der Welt mit 30 Metern Breite
- Gebäude auf Pfeilern schützen vor Überschwemmungen, nutzen Raum optimal
- 400'000 Einwohner, nächster Flughafen liegt sechs Autostunden entfernt
Die Stadt Yanjin liegt in einem engen Tal zwischen zwei Bergen in der chinesischen Provinz Yunnan. Trotz der ungewöhnlichen Lage haben sich rund 400'000 Einwohner in der Stadt niedergelassen. Die Häuser sind alle schmal und hoch gebaut und verleihen Yanjin ein faszinierendes Äusseres. Wer die Stadt jedoch besuchen möchte, muss sich auf eine lange Anreise gefasst machen.
Yanjin liegt am Gelben Fluss und begeistert Menschen aus aller Welt. Bekanntheit erlangte sie neben ihrer besonderen geografischen Lage auch durch ihren Rekordtitel als schmalste Stadt der Welt. Sie wurde zwischen zwei extrem steilen Bergen erbaut und misst an ihrer schmalsten Stelle gerade mal 30 Meter. Auch an ihrer breitesten Stelle kommt sie nur auf 300 Meter.
Die Stadt wurde auf Stelzen errichtet
Um den begrenzten Raum optimal zu nutzen, entschieden sich die Stadtplaner für eine vertikale Bauweise. Die Gebäude stehen auf hohen Pfeilern, um Platz zu sparen und sie gleichzeitig vor Überschwemmungen zu schützen. Dadurch, dass die Bauten so dicht beieinanderstehen, wirkt alles kompakt.
Trotz der geografischen Gegebenheiten ist Yanjin eine Stadt mit fast einer halben Million Einwohnern. Jedoch ist sie sehr schwer erreichbar – der nächste Flughafen liegt selbst mit dem Auto noch ganze sechs Stunden entfernt.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.