Eingebettet zwischen zwei Bergen, verteidigt die chinesische Stadt Yanjin seit Jahren ihren Rekordtitel als schmalste Stadt der Welt. Ihre spezielle Architektur fasziniert dabei Besucher von überall her, genauso wie ihre spektakuläre Aussicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yanjin in Yunnan: Schmalste Stadt der Welt mit 30 Metern Breite

Gebäude auf Pfeilern schützen vor Überschwemmungen, nutzen Raum optimal

400'000 Einwohner, nächster Flughafen liegt sechs Autostunden entfernt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne

Die Stadt Yanjin liegt in einem engen Tal zwischen zwei Bergen in der chinesischen Provinz Yunnan. Trotz der ungewöhnlichen Lage haben sich rund 400'000 Einwohner in der Stadt niedergelassen. Die Häuser sind alle schmal und hoch gebaut und verleihen Yanjin ein faszinierendes Äusseres. Wer die Stadt jedoch besuchen möchte, muss sich auf eine lange Anreise gefasst machen.

Yanjin liegt am Gelben Fluss und begeistert Menschen aus aller Welt. Bekanntheit erlangte sie neben ihrer besonderen geografischen Lage auch durch ihren Rekordtitel als schmalste Stadt der Welt. Sie wurde zwischen zwei extrem steilen Bergen erbaut und misst an ihrer schmalsten Stelle gerade mal 30 Meter. Auch an ihrer breitesten Stelle kommt sie nur auf 300 Meter.

Die Stadt wurde auf Stelzen errichtet

Um den begrenzten Raum optimal zu nutzen, entschieden sich die Stadtplaner für eine vertikale Bauweise. Die Gebäude stehen auf hohen Pfeilern, um Platz zu sparen und sie gleichzeitig vor Überschwemmungen zu schützen. Dadurch, dass die Bauten so dicht beieinanderstehen, wirkt alles kompakt.

Trotz der geografischen Gegebenheiten ist Yanjin eine Stadt mit fast einer halben Million Einwohnern. Jedoch ist sie sehr schwer erreichbar – der nächste Flughafen liegt selbst mit dem Auto noch ganze sechs Stunden entfernt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zu Ringier.