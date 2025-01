Neun beliebte Strände mussten in Sydney gesperrt werden, nachdem weisse und graue Bälle angespült wurden. Behörden untersuchen die rätselhaften Objekte, während Erinnerungen an ähnliche Vorfälle wach werden.

Schon wieder mysteriöse Kugeln an Sydneys Stränden

1/4 Mysteriöse weisse und graue Bälle sind im australischen Sydney an Land gespült worden. Foto: IMAGO/AAP

Daniel Macher Redaktor News

Es ist schon wieder passiert: Mysteriöse weisse und graue Bälle sind im australischen Sydney an Land gespült worden. «Neun Strände an den Northern Beaches sind geschlossen, nachdem angeschwemmtes, weisses und graues, kugelförmiges Treibgut an der Küste gefunden wurde», erklärt der Stadtrat von Randwick auf Facebook.

Darunter sind beliebte Strände wie: Manly, Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North und South Curl Curl, North Steyne und North Narrabeen. Alle wurden bis auf weiteres für Besucher gesperrt.

Proben werden bereits getestet

Um was es sich bei den murmelgrossen Kugeln handelt, ist bisher unklar. Man sei derzeit dabei, die Strände zu säubern und Proben zu testen, da man nicht wisse, worum es sich handelt.

«Der Rat wurde durch die EPA (Environment Protection Authority) auf die Trümmer aufmerksam gemacht und arbeitet eng mit der staatlichen Agentur zusammen, um Proben für Tests zu sammeln», hiess es vonseiten der Umweltschutzbehörde.

Auch die Bürgermeisterin von Northern Beaches, Sue Heins, zeigte sich gegenüber ABC Radio Sydney ratlos. Das «könnte alles Mögliche sein». Das mache es aber umso besorgniserregender.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Bereits im Oktober letzten Jahres hatte Sydney mit einem ähnlichen Vorfall zu kämpfen. Östlich der Innenstadt wurden ebenfalls kleine schwarze Bälle ans Ufer gespült. Damals hiess es, es seien «Teerklumpen». Später stellte sich heraus, dass es sich um von Menschen erzeugte Abfallklumpen handelte.

Wie die EPA später nach der Analyse bekannt gab, bestanden die Kugeln aus Fettsäuren, Erdöl-Kohlenwasserstoffen und anderen organischen und anorganischen Materialien bestanden und Spuren von Drogen, Haaren, Motoröl, Lebensmittelabfällen, tierischen Stoffen und menschlichen Fäkalien.