Der Student Hadi Nazari (mitte rechts) wurde zwei Wochen lang im Kosciuszko Nationalpark vermisst. (08. Januar 2025) Foto: Keystone/AP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dank ein paar Müsliriegeln und wilder Beeren hat ein Wanderer (23) in Australien zwei Wochen in der Wildnis überlebt. Der Student Hadi Nazari habe sich auf dem anspruchsvollen Hannels-Spur-Bergwanderweg verirrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Danach habe er nicht zu dem mit seinen Freunden ausgemachten Lagerplatz gefunden. Der 23-Jährige war demnach von seiner Wandergruppe getrennt worden, nachdem er angehalten hatte, um Fotos zu machen. Schnell verlor Nazari die Orientierung und war in der Wildnis auf sich allein gestellt. Erst am Mittwochabend kam ein Polizeihelikopter zu seiner Rettung, nachdem Wanderer Nazaris Hilferufe gehört hatten.

Wasser aus Bächen getrunken

Seinen Durst habe Nazari an den Wasserläufen der Gegend gestillt, sagte Polizeichef Andrew Spliet dem australischen Sender ABC. Ausserdem sei er an einer Wanderhütte vorbeigekommen, in der er zwei Müsliriegel gefunden habe. «Und das war so ziemlich alles, was er in den letzten zwei Wochen gegessen hat», sagte Spliet über den unfreiwilligen Abenteurer. Ansonsten fand der 23-Jährige nur ein paar Beeren.

Der Hannels-Spur-Wanderweg windet sich durch die Snowy Mountains bis zum Gipfel des Mount Kosciuszko, des höchsten Bergs Australiens. In der Gegend fallen die Temperaturen selbst im derzeitigen australischen Sommer nachts auf fünf Grad oder sogar darunter.