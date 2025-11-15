Die USA senken ihre Zölle für Waren aus der Schweiz auf 15 Prozent. Dies hat der Bundesrat wie auch das Weisse Haus bereits mitgeteilt. Wann der neue Zolltarif in Kraft treten wird, ist noch nicht ganz klar.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat erreicht, was Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter nicht gelang. Die USA senken die neu auf Waren aus der Schweiz erhobenen Zölle von 39 auf 15 Prozent.

Wann die neuen Tarife aber genau umgesetzt werden, konnte Parmelin noch nicht sagen. «Es braucht ein bisschen Zeit», sagte der Bundesrat im Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Er sei «kein Spezialist», doch er habe gehört, dass es in zehn bis zwölf Tage möglich sei, sagte er. Natürlich sei so schnell wie möglich das Ziel. Die beschlossene Senkung wurde vom Bundesrat, wie auch vom Weissen Haus öffentlich mitgeteilt.

Schweiz baut ebenfalls Zölle ab

Zeitgleich mit der Senkung der US-Zölle wird die Schweiz im Rahmen der Übereinkunft Einfuhrzölle auf eine Reihe von US-Produkten abbauen. Dabei handle es sich, neben sämtlichen Industrieprodukten sowie Fisch und Meeresfrüchten, um aus Sicht der Schweiz «nicht-sensitive Agrarprodukte».

Schweizer Unternehmen planen laut Mitteilung des Bundesrats, bis Ende 2028 insgesamt 200 Milliarden US-Dollar an Direktinvestitionen in den USA umzusetzen. Laut Mitteilung aus dem Weissen Haus erstrecken sich diese Investitionen über die kommenden fünf Jahre und über alle 50 US-Bundesstaaten.

Liechtenstein werde seinerseits 300 Millionen Dollar investieren und 50 Prozent mehr Arbeitsplätze im privaten Wirtschaftssektor schaffen. Ziel sei es laut Washington, das Abkommen Anfang 2026 abzuschliessen.

Zölle haben bereits Schaden angerichtet



Die Ankündigung der Senkung der US-Zusatzzölle stabilisiere die bilateralen Handelsbeziehungen, betonte der Bundesrat vor den Medien. Obwohl insgesamt im Vergleich mit der Situation vor der Einführung der Zusatzzölle im April ein erhöhter Zollsatz bestehen bleibe, seien von der vereinbarten Senkung positive Impulse für die Schweizer Wirtschaft zu erwarten.

Die US-Zölle von 39 Prozent hätten bereits Schäden verursacht, da sie 40 Prozent der Exporte betroffen hätten, sagte Parmelin.