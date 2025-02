1/6 Die vier Kanzlerkandidaten kämpfen um die Gunst der Wähler. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bundestagswahl: Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen begleiten den Wahlprozess

Prognosen um 18 Uhr basieren auf Exit Polls direkt nach Stimmabgabe

06:43 Uhr 06:43 Uhr Neue Umfrage: Merz könnte ein Problem bekommen Foto: IMAGO/Rolf Poss Friedrich Merz (69) könnte ein Problem bekommen. Nach einer neuen Umfrage wird keines seiner favorisierten Bündnisse Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün eine Mehrheit bei der Bundestagswahl. Lediglich ein Bündnis von Union und AfD, das Merz aber entschieden ausschliesst, hätte eine Mehrheit. Merz hatte im TV-Duell am Mittwochabend bei «Welt» und «Bild» noch einmal betont, wie wichtig ein starkes Ergebniss für die Union ist, um möglichst nur mit einem Koalitionspartner arbeiten zu können. Nur dann könne es zu einem Politikwechsel in Deutschland kommen Hier die aktuellen Zahlen: SPD 15 Prozent CDU 30 Prozent AfD 21 Prozent Grüne 13 Prozent Linke 7 Prozent BSW 5 Prozent FDP 4 Prozent 19.02.2025, 20:42 Uhr 19.02.2025, 20:42 Uhr Scholz setzt auf noch unentschlossene Wähler am Sonntag Viele Wahlberechtigte sind noch unentschlossen: Bundeskanzler Olaf Scholz ist trotzdem zuversichtlich. Foto: Getty Images Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit Blick auf die Bundestagswahl optimistisch gezeigt: Er setzt auf zahlreiche noch unentschlossene Wählerinnen und Wähler. Er sei überzeugt, dass viele Menschen am Sonntag in die Wahlkabine gingen «und sich erst dann entscheiden, wen und welche Partei sie wählen», sagte Scholz am Mittwochabend beim TV-Duell von Bild und Welt TV. Er glaube auch, dass letztlich dann viele «die Kreuze machen bei der SPD und auch mir einen neuen Auftrag geben, die nächste Regierung zu führen», fuhr Scholz fort. Die SPD lag in Umfragen zuletzt bei 15 bis 16 Prozent. Das Politbarometer des ZDF hatte vor einigen Tagen ergeben, dass noch 28 Prozent der Wahlberechtigten unentschlossen sind. 19.02.2025, 18:12 Uhr 19.02.2025, 18:12 Uhr Habeck räumt ein: «Wahrscheinlichkeit» Kanzler zu werden, «nicht gigantisch gross» Foto: keystone-sda.ch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck rechnet eher nicht mit seinem Einzug ins höchste Regierungsamt. «Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gigantisch gross, das räume ich ein», sagte Habeck am Mittwoch in der ARD-Sendung «Farbe bekennen». Seine Kandidatur für das Amt des Bundeskanzlers sei «natürlich immer eine kühne Ansage» gewesen, sagte Habeck – und fügte hinzu: «Ich weiss nicht, ob wir regieren können, aber wir wollen darum kämpfen, Verantwortung zu übernehmen.» Für das Szenario einer Koalition mit der Union sieht Habeck mit «eine vergleichsweise grosse Übereinstimmung in der Haltung zur Ukraine und gegenüber Russland». Das sei «auch dringend notwendig, wenn ich jetzt sehe, was Donald Trump macht». Dass US-Präsident Trump nun der Ukraine die Schuld am Krieg mit Russland gebe, sei «ja kaum auszuhalten». Bei allen anderen politischen Fragen seien die Grünen und die Union aber «denkbar weit auseinander», so Habeck. 19.02.2025, 11:11 Uhr 19.02.2025, 11:11 Uhr Alice Weidel im Porträt Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sorgt für Kontroversen. Trotz ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft vertritt sie eine Partei, die gegen Homosexualität hetzt. Ihre politische Strategie basiert auf kalkulierter Anpassungsfähigkeit und provokanten Aussagen. Das ganze Porträt findest du hier. 19.02.2025, 11:10 Uhr 19.02.2025, 11:10 Uhr SPD-Generalsekretär lässt Zukunft von Olaf Scholz offen Matthias Miersch und Olaf Scholz (rechts). Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler SPD-Generalsekretär Matthias Miersch (56) lässt die politische Zukunft von Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) nach der Bundestagswahl am Sonntag offen. «Das wird er zu entscheiden haben. Und das wird sicherlich auch massgeblich vom Wahlergebnis abhängen», sagte Miersch der «Bild». Miersch gehe aber davon aus, dass die SPD am Wahltag besser abschneidet als aktuell in den Umfragen. «Es sind noch über 30 Prozent der Menschen unentschlossen», betonte Miersch. Die grossen Umfrageinstitute sehen die SPD derzeit auf Platz drei bei rund 15 Prozent und damit nur etwa halb so stark wie die Union von Scholz-Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU). Es wäre das bisher schlechteste SPD-Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Zur Zukunft der SPD-Spitze sagte Miersch: «Ich warte diesen Wahltag ab. Dann analysieren wir, und dann gucken wir mal.» Scholz selbst hatte bereits angekündigt, nicht Minister in einem von Merz geführten Kabinett werden zu wollen. 19.02.2025, 11:09 Uhr 19.02.2025, 11:09 Uhr Robert Habeck im Porträt Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck präsentiert sich als selbstreflexiv und bürgernah. Als Wirtschaftsminister kämpfte er in der Ampelregierung gegen viele Krisen an. Der Weg von der Stimmabgabe bis zum amtlichen Endergebnis der Bundestagswahl ist lang und wird von Prognosen und Hochrechnungen begleitet. Ein Überblick der verschiedenen Erhebungen rund um die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am kommenden Sonntag.

Umfragen

Vor der Wahl erscheinen zahlreiche Umfragen von Meinungsforschungsinstituten. Das Prinzip dabei ist fast immer gleich: In der Regel zwischen tausend und 1500 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte werden befragt. Auf dieser Grundlage wird dann von den Meinungsforschungsinstituten ein Ergebnis etwa für die Sonntagsfrage («Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre...») berechnet.

Diese Umfragen sind allerdings keine Prognosen für den Wahlausgang, sondern nur ein aktuelles Stimmungsbild. Umfragen «geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang am 23. Februar dar», stellte die Forschungsgruppe Wahlen bei der Veröffentlichung des aktuellen «Politbarometers» klar. Bis zum Wahltag könnte es noch Veränderungen geben – «durch kurzfristige Entwicklungen, koalitionstaktische Überlegungen und unterschiedliche Mobilisierungserfolge der Parteien».

Übersehen wird oft auch, dass die Institute selbst immer auf einen Fehlerbereich hinweisen. Dieser liegt zwischen in der Regel bei plus/minus zwei oder drei Prozentpunkte – daraus ergibt sich eine beträchtliche Spannweite.

Prognosen

Die am Wahlsonntag um Punkt 18.00 Uhr veröffentlichten Prognosen lagen in der Vergangenheit dagegen oft schon ziemlich nah am Endergebnis, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Wahlzettel ausgezählt ist. Die Prognose beruht auf Befragungen von Wählern direkt nach Verlassen des Wahllokals. Sie füllen dazu einen Fragebogen der Wahlforscher aus. Diese sogenannten Exit Polls bilden die Grundlage für die Berechnungen der Wahlforscher.

Die Meinungsforschungsinstitute nehmen die Wählerbefragungen am Wahltag vor einzelnen ausgewählten Wahllokalen anonym vor. Niemand ist verpflichtet, Auskunft zu geben.

Hochrechnungen

Weniger als eine Stunde nach der Prognose werden in der Regel die ersten Hochrechnungen der Meinungsforschungsinstitute veröffentlicht. Diese beruhen dann nicht mehr auf Befragungen, sondern auf amtlichen Auszählungen in zufällig ausgewählten Stimmbezirken. Aus diesen amtlichen Teilergebnissen errechnen die Meinungsforschungsinstitute das wahrscheinliche Gesamtergebnis. Diese Zahlen werden im Verlauf des Wahlabends immer exakter, weil immer mehr Teilergebnisse einfliessen.

Amtliches Endergebnis

Das vorläufige Endergebnis veröffentlicht die Behörde der Bundeswahlleiterin in der Wahlnacht auf Grundlage der amtlichen Ergebnisse aus allen Wahlbezirken. In der Regel liegt dieses erste offizielle Ergebnis am frühen Montagmorgen vor. Das endgültige Ergebnis wird erst Wochen nach der Wahl verkündet.

Zunächst überprüft die Bundeswahlleiterin die von den Landeswahlausschüssen ermittelten Ergebnisse aus den 16 Bundesländern. Schliesslich stellt dann der Bundeswahlausschuss das Ergebnis fest, dem neben der Bundeswahlleiterin als Vorsitzender noch acht Beisitzer und zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts angehören.