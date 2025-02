«Als ich mein Handy anmachte, war da ein Anruf von Elon Musk»

Foto: AFP

Alice Weidel wird nach Reaktionen aus den USA gefragt und ob sie persönliche Botschaften von Elon Musk erhalten habe. «Ja, als ich heute Morgen mein Handy angemacht habe, waren da mehrere eingegangene Anrufe – unter anderem von Elon Musk», so Weidel. Sie werde heute Nachmittag mit «Personen» aus den USA telefonieren. Mit wem genau, möchte Weidel nicht sagen. Chrupalla bedankt sich ausserdem bei ehemaligen Fussballspielern aus der Nationalmannschaft und Bayern München, die gratuliert haben. «An dieser Stelle an Gruss an Uli Hoeness», sagt Chrupalla mit einem Augenzwinkern. Hoeness hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach kritisch gegenüber der AfD gezeigt. Damit endet die Pressekonferenz.