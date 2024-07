In diesem Land lebst du am günstigsten

1/7 Auf dem 1. Platz landete ein südostasiatisches Land.

Janine Enderli Redaktorin News

53 Länder hat das Auswanderer-Portal «Internations» im Hinblick auf ihre Erschwinglichkeit für Expats untersucht. Jedes Jahr erstellt die Plattform im Rahmen einer Studie ein Ranking, in dem die zehn günstigsten Länder für Auswanderer aufgeführt werden. In den ersten zehn klassierte sich 2024 kein einziges europäisches Land.

So kam das Ranking zustande: Die Expats bewerteten drei verschiedene Faktoren auf einer Skala von eins (sehr schlecht) bis sieben (sehr gut). Darunter die allgemeine finanzielle Sicherheit, die Zufriedenheit mit ihrer finanziellen Situation und die Frage, ob das verfügbare Haushaltseinkommen der Befragten für ein komfortables Leben ausreicht.

Um in die Rangliste aufgenommen zu werden, muss ein Land mindestens 50 Befragte aufweisen. Im Jahr 2024 haben es 53 Reiseziele ins Rennen geschafft.

1 Platz Vietnam

Vietnam verteidigt auch im Jahr 2024 seinen ersten Platz im Personal Finance Index. Nicht nur, dass weit mehr als vier von fünf Expats die Lebenshaltungskosten dort als günstig bewerten, die Hälfte stuft sie sogar als sehr gut ein. Mehr als zwei Drittel sind sogar der Meinung, dass ihr verfügbares Haushaltseinkommen für ein komfortables Leben mehr als ausreichend ist.

«Die Menschen sind sehr freundlich, und die Lebenshaltungskosten sind sehr niedrig», sagte eine amerikanische Auswanderin gegenüber «Internations».

2 Platz Kolumbien

Auf Platz 2 befindet sich bereits das erste südamerikanische Land: Die Befragten heben die niedrigen Lebenshaltungskosten in Kolumbien hervor. Neben diesem Aspekt bewerten sie vor allem die entspannte Lebensweise als positiv. Es sei zudem kein Problem, in Kolumbien soziale Kontakte zu knüpfen.

3 Platz Indonesien

Mit Indonesien schafft es ein zweites südostasiatisches Land auf das Podest. Fast drei Viertel der Befragten in Indonesien sind mit ihrer finanziellen Situation zufrieden und können komfortabel leben.

«Was ich an Indonesien mag? Das Klima, die Sicherheit und Ruhe, die Freundlichkeit, die saubere Luft und die Natur», so ein kanadischer Auswanderer gegenüber der Plattform. Dies erleichtere den Auswanderer auch den Einstieg in ein neues Leben.

4 Platz Panama

Fast drei Viertel der Befragten sind in Panama mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Das sind nicht nur 20 Prozent mehr als im weltweiten Durchschnitt, sondern bedeutet auch, dass das Land insgesamt den 4. Platz belegt. Insgesamt sind 88 Prozent der Meinung, dass ihr verfügbares Einkommen ausreicht, um ein angenehmes Leben zu führen. Das Land überzeugt hauptsächlich in puncto Wohnraum. Es ist das Land, in dem Auswanderer am einfachsten eine Wohnung finden.

5 Platz Philippinen

Für die fünftplatzierten Philippinen spricht vor allem die Einfachheit, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Laut der «Expat Insider»-Befragung, gestaltet sich die Eingewöhnung leicht. Des Weiteren machen die Freundlichkeit der lokalen Kultur das Land zu einer der besten Optionen, um auszuwandern. Weiter ergänzen Indien, Mexiko, Thailand, Brasilien und China (Platz 6 bis 10) die Top Ten.

Schweiz auf dem 39. Platz

Unter den europäischen Ländern landete keines unter den ersten zehn. Mit Platz 13 hat Portugal auf dem europäischen Kontinent jedoch eindeutig die Nase vorn.

Die Schweiz landete in dem Ranking übrigens auf dem 39. Platz – direkt hinter Zypern und Deutschland. Drei von fünf Expats sind mit den allgemeinen Lebenshaltungskosten in der Schweiz unzufrieden, heisst es in der Studie. Dies wird teilweise durch die hohen Einkommen aufgefangen: 58 Prozent geben an, über ein Bruttojahreseinkommen von mindestens 100'000 US-Dollar zu verfügen.

Das Schlusslicht des Rankings: Kanada (Platz 53). Besonders die Alltagskosten scheinen den Expats im nordamerikanischen Land sauer aufzustossen. «Die Lebenshaltungskosten sind wahnsinnig teuer. Ausgehen zum Essen oder Trinken fühlt sich wie Luxus an», heisst es beispielsweise. Die Inflationsraten haben sich zwar im Laufe des Jahres 2023 verlangsamt, aber Expats in Kanada sehen sich immer noch mit steigenden Preisen konfrontiert, insbesondere für Lebensmittel, Miete und Hypotheken.