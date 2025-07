Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

Tausende Menschen haben in Tel Aviv und anderen israelischen Städten für die Freilassung aller Geiseln demonstriert, die nach wie vor im Gazastreifen festgehalten werden.

Netanjahu in der Kritik

1/4 Die Demonstrierenden forderten die Freilassung aller Geiseln. Foto: keystone-sda.ch

«Es ist Zeit für einen Deal, der jeden rettet, die Lebenden und die Gefallenen, für einen Deal ohne ‹Selektion›», sagte Maccabit Meyer als Rednerin auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv einem Bericht der «Times of Israel» zufolge. Sie ist die Tante zweier Zwillingsbrüder, die sich in der Gewalt der islamistischen Hamas befinden.

Die Proteste richteten sich gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die bei den wahrscheinlich nun bevorstehenden indirekten Verhandlungen mit der Hamas einen mehrstufigen und in die Länge gezogenen Prozess der Geiselfreilassung anstrebt. So sollen Medienberichten zufolge während einer 60-tägigen Waffenruhe nur 10 von 20 als lebend angenommenen Geiseln freikommen.

Kritik an Netanjahus Beweggründen

Die übrigen zehn Geiseln hätten erst dann eine Aussicht auf ein Ende ihrer qualvollen Gefangenschaft, wenn sich Israel und die Hamas auf die dauerhafte Beendigung des Krieges einigen. Insofern müsste Israels Regierung eine Wahl treffen, welche zehn Geiseln während der 60-tägigen Feuerpause freikommen sollen. Kritiker werfen Netanjahu vor, durch das Hinauszögern der Schritte zu einem Kriegsende sein eigenes politisches Überleben sichern zu wollen.

Auslöser des Krieges war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terrororganisationen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1'200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden. Seither wurden laut der von der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 57'000 Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza getötet.