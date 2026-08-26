DE
FR
Abonnieren

Nepal nach der Sturzflut
Aufnahmen von oben zeigen Ausmass der Zerstörung

Nach der schweren Sturzflut in Nepal wird das ganze Ausmass der Zerstörung sichtbar. Aufnahmen aus der Luft zeigen das überflutete Gebiet.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Alles zur Katastrophe in Nepal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen