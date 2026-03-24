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Nachfolger von Kristi Noem
Trump vereidigt neuen Homeland-Security-Chef Mullin

Nachdem US-Präsident Donald Trump anfangs März die umstrittene ICE-Chefin Kristi Noem entlassen hat, wurde heute ihr Nachfolger Markwayne Mullin vereidigt.
Publiziert: 21:03 Uhr
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