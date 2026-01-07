Darum gehts
- Ein Stromausfall in Berlin seit Tagen, verursacht durch einen Anschlag
- Der Strom soll ab 11 Uhr wieder vollständig verfügbar sein
- Tausende Haushalte waren seit mehreren Tagen ohne Stromversorgung
Janine EnderliRedaktorin News
Viele Berlinerinnen und Berliner litten seit mehreren Tagen unter einem grossen Stromausfall – verursacht durch einen linksextremen Anschlag.
Nun soll der Strom um 11 Uhr wieder vollständig funktionieren. Das berichten mehrere Lokalmedien unter Berufung auf Informationen aus der Senatskanzlei.
45'000 Haushalte betroffen
Angeschaltet wird der Strom an der Stelle des Anschlags – am Kraftwerk Lichterfelde, berichtet «Bild». Zuvor wurde eine Grossschadenslage ausgerufen.
Nach dem Anschlag im Südwesten der Hauptstadt am Samstag waren 45'000 Haushalte und 2200 Unternehmen ohne Strom. Seither arbeiteten Techniker Tag und Nacht an einer Notstromversorgung.
Diverse Menschen litten während der Eiseskälte, insbesondere ältere Menschen.