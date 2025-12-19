Der mutmassliche Schütze des Amoklaufs an der Brown University wurde tot in einem Lagerhaus in New Hampshire gefunden. Der Vorfall am 13. Dezember 2025 forderte zwei Todesopfer und neun Verletzte. Die Polizei fahndete sechs Tage lang nach dem Täter.

Amoklauf forderte zwei Todesopfer und neun Verletzte an der Universität

Der mutmassliche Schütze, der am Samstag an der Brown University mehrere Personen tötete und verletzte, wurde tot in einem Lagerhaus in New Hampshire aufgefunden. Die Polizei hatte sechs Tage lang nach dem Mann gefahndet. US-Medien zufolge soll sich der verdächtigte Täter selbst gerichtet haben. Über seine Identität wurde zunächst nichts bekannt.

Der Amoklauf hatte zwei Todesopfer und neun Verletzte gefordert. Augenzeugen berichteten von Chaos und Panik auf dem Campus im US-Bundesstaat Rhode Island, als der Täter das Gebäude verliess. An der Elite-Universität fanden eben Prüfungen statt. Sofort leitete die Polizei eine intensive Suche ein, ohne Erfolg.

CCTV-Aufnahmen zeigten eine dunkel gekleidete, etwas beleibte Person, die ruhigen Schrittes entlang Strassen ging. Die Fahndung endete in einem abgelegenen Lagerhaus, wo der Mann tot aufgefunden wurde. Weitere Details zur Todesursache wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei bittet weiterhin um Hinweise von Zeugen, die den Täter in den letzten Tagen gesehen haben könnten.