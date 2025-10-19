Israel führt Luftangriffe im Gazastreifen durch

Die Waffenruhe im Nahen Osten scheint zu kippen. Die israelische Armee führte am Sonntag drei Luftangriffe auf den Süden des Gazastreifens durch. Zuvor sollen Hamas-Kämpfer eine Panzerabwehr-Rakete in Richtung der israelischen Truppen geschossen haben.

1/2 Nach einem Waffenruhe-Verstoss im Gazastreifen reagierte die israelische Armee mit Luftangriffen. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Israels Luftwaffe hat nach israelischen Medienberichten Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen. Bei den Angriffen im Bereich von Rafah handele es sich um eine Reaktion auf einen Verstoss gegen die Waffenruhe von palästinensischer Seite, hiess es in den Berichten. Vorher seien israelische Truppen in dem Gebiet mit einer Panzerabwehrraketen beschossen worden.

Offenbar tauchten mehrere Hamas-Kämpfer aus einem Tunnel in Rafah auf und eröffneten das Feuer auf israelische Soldaten. Bei diesem Vorfall gab es keine Verletzten.

Kippt jetzt die Waffenruhe?

Ein Armeesprecher sagte, man kläre den Sachverhalt derzeit ab.

Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas. Nun droht diese zu kippen. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle.

Die USA hatten zuletzt vor einem geplanten Angriff der Hamas auf palästinensische Zivilisten gewarnt. Die Terrororganisation wies diese Vorwürfe zurück.