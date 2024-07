Nach mehrwöchiger Reise U-Boot-Koloss ist am Zielort angekommen

Nach einer mehrwöchigen Reise ist das U-Boot «U17» an seiner Enddestination im Technik Museum in Sinsheim angekommen. Die letzte Etappe führte durch kurvenreiche und schmale Strassen. In Sinsheim wurde das historische U-Boot mit einem grossen Fest empfangen.