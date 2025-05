Auto fährt in Menschenmenge Überwachungskamera zeigt tragischen Unfall

Tragischer Unfall am Flughafen Manila: Ein Autofahrer raste in eine Menschenmenge, tötete zwei Personen und verletzte vier weitere. Der Fahrer gab an, versehentlich aufs Gas statt die Bremse getreten zu haben.

