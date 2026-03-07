Die USA haben die venezolanische Übergangsregierung unter Delcy Rodríguez nach den Worten von Präsident Donald Trump offiziell anerkannt. Nun ist ein friedlicher Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung geplant.

Die USA erkennen Venezuelas Übergangsregierung unter Delcy Rodríguez offiziell an

Ex-Präsident Maduro wurde nach Festnahme durch US-Militär abgesetzt

Ex-Präsident Maduro wurde nach Festnahme durch US-Militär abgesetzt

2024er-Wahl wegen Betrugsvorwürfen nicht anerkannt, Zusammenarbeit für Demokratie angestrebt

Die USA haben die venezolanische Regierung laut Präsident Donald Trump (79) offiziell anerkannt. «Wir haben sie tatsächlich rechtlich anerkannt», sagte Trump bei einem Treffen mit lateinamerikanischen und karibischen Regierungschefs in Doral im US-Bundesstaat Florida. Die USA und die Übergangsregierung Venezuelas einigten sich jüngst darauf, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen.

Seit der Festnahme des autoritär regierenden Staatschefs Nicolás Maduro (63) durch das US-Militär im Januar führt Delcy Rodríguez (56) als geschäftsführende Präsidentin das ölreiche südamerikanische Land.

Die venezolanische Opposition, darunter Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado (58), betrachtet die Regierung unter Rodríguez als nicht legitim. Früher war Rodríguez die Vizepräsidentin von Maduro. Washington und andere Länder hatten die Wiederwahl von Maduro nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im Jahr 2024 nicht anerkannt. Laut Washington zielt die Zusammenarbeit mit der Regierung von Rodríguez nun unter anderem darauf, dem venezolanischen Volk schrittweise zu helfen, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.