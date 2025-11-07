Drei Wochen nach dem spektakulären Raub im Louvre wird die wiedergefundene Krone der Kaiserin Eugénie restauriert. Nun gibt es neue Details zum Zustand.

Krone von Eugénie auf Strasse gefunden – nun soll sie zurück

Krone von Eugénie auf Strasse gefunden – nun soll sie zurück

1/2 Sie wurde auf der Strasse gefunden – nun soll sie zurück ins Louvre. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Drei Wochen nach dem spektakulären Raub im Louvre arbeiten Experten daran, die wiedergefundene Krone der Kaiserin Eugénie im Louvre zu präsentieren.

«Diese Rückkehr wird ein schönes Symbol für die Wiedergeburt des Museums sein», sagte Museumsdirektorin Laurence des Cars im Radiosender «France Info».

«Die wichtigsten Teile, Diamanten und Smaragde, sind unversehrt», erklärte des Cars weiter. «Es fehlen jedoch einige kleine Diamanten und einer der acht goldenen Adler.» Die Restaurierung werde etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Krone, besetzt mit 1354 Diamanten und 56 Smaragden, gehörte Eugénie, der Ehefrau von Napoleon III. Mehrere Mäzene hätten bereits ihre Unterstützung für die Restaurierung zugesagt.

Auf Strasse gefunden

Das kostbare Stück wurde nach dem Einbruch am 19. Oktober unweit des Museums wiedergefunden. Nach ersten Untersuchungen sei die Krone beim Herausbrechen aus der Vitrine beschädigt worden, nicht durch Herunterfallen. Laut de Cars hat vermutlich ein schmaler Schnitt, den die Diebe mit einer Trennscheibe gesetzt hatten, den Schaden verursacht.

Dass die Diebe ein solches Stück zurückliessen, sei völlig unerwartet gewesen, sagte de Cars. Von den acht weiteren Juwelen und Schmuckstücken im Schätzwert von 88 Millionen Euro fehlt bislang jede Spur. Mehrere Verdächtige wurden seitdem festgenommen. Nach dem Einbruch wurde ein Teil der Louvre-Juwelen in die unterirdischen Tresorräume der französischen Zentralbank in Sicherheit gebracht.