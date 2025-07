Im Norden unseres Nachbarlandes kann es am Sonntagabend und in der Nacht zu schweren Unwettern kommen – die Voraussagen gehen jedoch auseinander.

In Norditalien drohen schwere Unwetter

1/4 In Norditalien soll es zum Start der neuen Woche heftig gewittern. Foto: Screenshot MeteoNews

Darum gehts Hitzewelle endet, schwere Unwetter in Norditalien und Umgebung erwartet

Mittlere Warnstufe für Mailand, Bergamo, Toskana und Südtirol

Niederschlagsmengen zwischen 90 und 360 Millimeter möglich

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Nicht nur hierzulande ziehen dicke Wolken auf und purzeln die Temperaturen – auch ausserhalb der Schweiz verabschiedet sich die Hitzewelle der vergangenen Tage. Ein besonders grosser Umschwung ist im Norden Italiens zu erwarten.

Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag sind in verschiedenen Gebieten schwere Unwetter und starke Regenmengen zu erwarten. Grund dafür ist ein Tief, das sich über Genua bildet. Meteo Italia meldet auf ihrer Website eine mittlere Warnstufe. Auch Meteo News warnt vor möglichen Gewittern.

Vorhersagen zu Niederschlagsmengen gehen auseinander

Die Warnung gilt speziell für die Gebiete um Mailand und Bergamo, in der Toskana und im Südtirol. Auch Teile von Österreich und Slowenien könnten von den Unwettern betroffen sein. Es kann zu Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen kommen.

Bezüglich der Niederschlagsmenge gehen die Voraussagen auseinander. Die Wetterplattform Weather Update EU meldet auf dem Kurznachrichtendienst X, es könne bei moderaten Mengen zwischen 90 und 150 Millimetern bleiben, andere Modelle rechnen mit 300 bis 360 Millimetern.

Im letzteren Szenario gilt ein erhöhtes Risiko für Überschwemmungen und Erdrutschen. Davor warnt auch der italienische Zivilschutz: «In weiten Teilen Norditaliens und der Toskana wird es in den kommenden Tagen zu teils kräftigen Regenfällen und Gewittern kommen. Der Zivilschutz warnt vor möglichen lokalen Überschwemmungen und Erdrutschen.»